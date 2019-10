Compra modellini di auto su internet e finisce truffato

Un 42enne residente in provincia di Varese, dopo aver pubblicato su un sito internet un annuncio per la vendita di tre modellini di autovetture per un importo di 200 euro circa, è stato contattato da un genovese di 44 anni, interessato all'acquisto.

Quest'ultimo, dopo avere inviato al venditore la somma pattuita, non ha mai ricevuto quanto acquistato. Dopo la querela sporta dalla vittima, i carabinieri della stazione di Bolzaneto, dopo aver identificato il truffatore, l'hanno denunciato.