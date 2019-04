Rubano alla Coop, un arresto e una denuncia

Venerdì 5 aprile 2'19 il carabiniere di quartiere della stazione Carignano, libero dal servizio, ha arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un egiziano di 27 anni, gravato di pregiudizi di polizia. Il giovane si è impossessato di liquori vari per 150 euro all'interno del supermercato Coop in via dei Mille. Refurtiva recuperata e restituita. Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.

Nei guai anche una 33enne, gravata di pregiudizi di polizia, nata in Bosnia Erzegovina, denunciata per furto da una pattuglia della stazione carabinieri di Campomorone poiché si è impossessata di prodotti vari per un valore 75 euro all'interno dell'Ipercoop di Bolzaneto.