Consegna droga durante passeggiate col cane, spacciatore arrestato

Personale dell'ufficio prevenzione generale, durante i regolari controlli del territorio, è venuto a conoscenza che un genovese di 29 anni, residente in zona, aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio nel quartiere di Bolzaneto.

In particolare gli agenti hanno scoperto che il giovane, durante ripetute passeggiate con un cane al guinzaglio, effettuava svariate consegne di dosi di hashish ai giovani presenti in alcuni locali in via Bolzaneto.

Questa notte alle ore 2 gli agenti della questura hanno deciso di effettuare una perquisizione presso la residenza del genovese. Gli operatori si sono divisi, due poliziotti sotto la finestra dell'appartamento mentre altri due agenti hanno suonato il campanello.

Prima che gli operatori riuscissero a entrare in casa, il giovane ha cercato di disfarsi di un sacchetto di plastica contenente circa 300 grammi di hashish e alcuni oggetti atti al confezionamento di dosi di droga, lanciandoli dalla finestra senza però accorgersi della presenza dei due agenti.

I poliziotti hanno poi rinvenuto all'interno dell'appartamento 930 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, 5 coltelli con evidenti tracce di hashish, due telefonini e svariate bustine per il confezionamento delle dosi.

Il 29enne, con svariati precedenti di Polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e trasferito nel carcere di Marassi.