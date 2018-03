Da Bolzaneto al centro storico, tre spacciatori arrestati

I carabinieri hanno arrestato tre spacciatori di droga. Si tratta di giovani fra i 22 e i 36 anni, bloccati in tre diverse occasioni nell'arco della giornata di ieri.

Spacciatore arrestato nel centro storico

Nel tardo pomeriggio nel centro storico e nelle zone limitrofe, i carabinieri della Maddalena, in collaborazione con i colleghi della pattuglia mobile di zona e dell'unità cinofila di Albenga hanno notato che un giovane straniero aveva ceduto a un tagazzo un involucro, che presumibilmente conteneva dello stupefacente.

Bloccati e recuperato l'incarto, questo, ispezionato dai militari, è risultato contenere della marijuana. Il pusher, identificato in un 22enne di origini nigeriane, incensurato e abitante in una comunità cittadina, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'acquirente di 19 anni sarà segnalato alla prefettura quale assuntore.

Spacciatore arrestato a Bolzaneto

In serata, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di San Martino, in via Nostra Signora della Neve a Bolzaneto, hanno fermato per un controllo un genovese di 29 anni, che, perquisito, è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish, nascosto dentro un pacchetto di sigarette. Poco dopo, perquisita l'abitazione, i carabinieri hanno sequestravano 2 tavolette della stessa sostanza del peso di 100 grammi e un involucro contenente altri 4 grammi della sostanza e 2.500 euro. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.

Spacciatore arrestato a Rivarolo

Infine in nottata, un equipaggio del Nucleo radiomobile, in via Gioachino Rossini a Rivarolo, ha fermato e controllato a bordo di un veicolo in qualità di passeggero, un genovese di 36 anni, gravato di pregiudizi di polizia. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 50 grammi. A casa del 35enne i militari hanno sequestrato altri panetti della stessa sostanza per un totale di 100 grammi, motivo per cui l'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.