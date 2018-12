Rapina in banca armati di cutter, il bottino è 50 euro

Due ladri hanno rapinato con un cutter la filiale Credem di via Pastorino a Bolzaneto per portare via un bottino misero: 50 euro in contante. Il colpo è avvenuto questa mattina, giovedì 6 dicembre intorno alle 9.30.

I due uomini si sono presentati nella banca a volto coperto, hanno tirato fuori un cutter e lo hanno puntato contro il cassiere. All'impiegato è stato intimato di consegnare tutto il denaro in cassa, dove però c’erano soltanto 50 euro.

I balordi allora si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia per la caccia ai ladri.