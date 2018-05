Settanta monitor abbandonati per strada a Bolzaneto

Ieri mattina sono stati rinvenuti nei giardini di via Inferiore Porcile 70 monitor lcd, classificati ai fini dello smaltimento come rifiuti speciali pericolosi. Con l'intervento del reparto giudiziaria della polizia locale è stata individuata la società che aveva il possesso dei monitor da smaltire, probabilmente affidati a un terzo che non ha provveduto secondo le norme vigenti.

Il titolare della società, a suo dire all'oscuro di tutto, si è immediatamente prodigato individuando e facendo intervenire una ditta specializzata e soprattutto autorizzata alla gestione di tali rifiuti, che ha provveduto alla bonifica del sito e al successivo smaltimento dei monitor.

Sono in corso le indagini per accertare la effettiva responsabilità dell'abbandono.