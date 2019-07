Ubriachi, molestano ragazzine e aggrediscono poliziotti: in manette tre fratelli

Prima le urla e gli schiamazzi, poi gli insulti a un gruppetto di ragazzini e le molestie a due di loro, una 14enne e una 16enne, infine l’aggressione ai poliziotti che hanno provato a fermarli: gli agenti delle volanti hanno arrestato tre fratelli di 27, 29 e 31 anni, che devono adesso rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Per uno di loro è inoltre scattata la denuncia per violenza sessuale.

I fatti

Tutto è successo intorno alle 23 di martedì in via Bolzaneto: a chiamare il 112 sono stati alcuni ragazzini che stavano trascorrendo la serata all’aperto, e che hanno segnalato che tre persone, visibilmente ubriache, li stavano importunando.

All’arrivo degli agenti sul posto, due ragazzine si sono fatte avanti denunciando di essere state prima offese, poi spintonate e infine palpeggiate. I tre uomini, tutti di origini ecuadoriane, hanno reagito alle accuse scagliandosi contro i poliziotti, insultandoli e ferendone uno al braccio.

Nonostante la reazione violenta, alla fine i tre fratelli sono stati bloccati e arrestati, e in mattinata sono stati processati per direttissima. Tutti e tre sono stati anche sanzionati per ubriachezza molesta.