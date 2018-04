Temporanea modifica alla viabilità nella zona di via Pastorino

Modiche al traffico per alcune notti a Bolzaneto.

Da lunedì 23 a venerdì 27 aprile dalle ore 22.45 alle 5.30, per completare le installazioni dei frontali del tunnel di collegamento tra via Bruzzo e via Pastorino, nel sottopasso ferroviario in questione sarà temporaneamente istituito il divieto di transito veicolare mentre sarà agibile la rampa da e per via Pastorino sino all’incrocio con via Monte Cimone.