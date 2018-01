Inseguimento a Bolzaneto, minorenni speronano auto e scooter

Inseguimento per le vie di Bolzaneto nel pomeriggio di mercoledì 17 gennaio 2018. Tutto ha inizio in via Polonio dove la polizia ha intimato l'alt a un'auto, guidata da un 17enne, e il giovane ha speronato l'auto con la squadra mobile a bordo nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Tallonato dagli agenti, il minorenne ha speronato altre cinque auto oltre ad aver fatto cadere una persona dallo scooter.

L'inseguimento si è concluso in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia quando i poliziotti sono riusciti a bloccare l'auto. A bordo, oltre al 17enne alla guida, un altro giovane di soli 13 anni. Il maggiore è stato arrestato mentre il 13enne, non imputabile, è stato affidato a una comunità per minori. Fortunatamente il conducente dello scooter non ha riportato gravi conseguenze.

Il 17enne era ricercato in quanto raggiunto da ordinanza di custodia cautelare. Ieri ha complicato la sua posizione, commettendo altri reati quali resistenza e lesioni aggravate, oltre alla guida senza patente.