Bolzaneto: guasto alla canna fumaria, a fuoco un tetto

I Vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti nella serata di lunedì in via Negrotto Cambiaso per un incendio divampato in un sottotetto.

A dare l’allarme i residenti, che dopo avere contattato i soccorsi sono riusciti a uscire senza danni. L’arrivo delle squadre sul posto ha consentito di spegnere subito le fiamme e limitare i danni a una piccola porzione di tetto.

A innescare l’incendio, stando a quanto ricostruito dai Vigili del fuoco, sarebbe stato il surriscaldamento della canna fumaria della stufa, che ha fatto esteso le fiamme alle travi e alle assi della copertura: in questo periodo, sottolineano i Vigili del fuoco, è fondamentale tenere pulite le canne fumarie, spesso causa primaria di incendi che purtroppo possono sfuggire al controllo.