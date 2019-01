Venerdì sera di lavoro per i vigili del fuoco di Bolzaneto. I pompieri sono intervenuti in via al Santuario della Guardia per l'incendio di un camion.

Il mezzo, parcheggiato, ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto anche la polizia locale per le indagini del caso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.