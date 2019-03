Incendio nella notte a Bolzaneto, baracca in fiamme

Un incendio è divampato nella tarda serata di lunedì in una baracca nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Bolzaneto.

La fiamme hanno causato un denso fumo nero notato da decine di residenti, che hanno subito segnalato l’episodio ai vigili del fuoco. Una volta sul posto, le squadre hanno avviato le operazioni di spegnimento e poi hanno sfruttato la termocamera per verificare che non vi fossero focolari nascosti.

La baracca è andata completamente distrutta, ma fortunatamente all’interno non c’era nessuno e non c’è stato alcun ferito né intossicato. Non è escluso che l’incendio sia divampato dopo il tentativo di accedere un fuoco al suo interno, magari da parte di un senzatetto in cerca di rifugio per la notte.