Auto in fiamme a Bolzaneto, vigili del fuoco sul posto

Ancora un’auto in fiamme a Bolzaneto, questa volta in via San Biagio di Valpolcevera, a poca distanza dal centro commerciale l’Aquilone.

L’allarme è scattato intorno alle 8, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a contenere le fiamme e a spegnere nel giro di poco tempo.

Da chiarire le cause del rogo, che ha coinvolto soltanto la macchina su cui è divampato.