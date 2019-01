Bolzaneto, in fiamme auto abbandonata: paura per la bombola di gpl

Intervento tempestivo dei Vigili del fuoco giovedì pomeriggio a Bolzaneto per un incendio divampato su un’auto abbandonata con alimentazione a gpl.

La macchina era parcheggiata in via Giro del Vento insieme con altre vetture. La squadra di Bolzaneto è intervenuta subito, spegnendo le fiamme e impedendo che si propagassero, e per raffreddare la bombola del gas hanno sollevato il mezzo usando come crick la pinza divaricatrice, normalmente usata negli incidenti stradali.

Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale, da capire le cause dell’incendio, che potrebbe essere doloso.