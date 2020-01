Ladri colti sul fatto tentano di giustificarsi: «Questa è casa nostra»

Verso le 21.15 di mercoledì 29 gennaio 2020 una famiglia di Bolzaneto, rientrando a casa in via Barchetta, ha trovato una finestra infranta e l'appartamento completamente a soqquadro. All'interno due sconosciuti, che hanno provato persino a giustificarsi dicendo che quella era casa loro.

Immediatamente la proprietaria ha chiamato la polizia mentre il marito ha cercato di trattenere i due intrusi. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale sono giunti in soccorso dell'uomo e hanno arrestato i ladri, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 19, entrambi di origine ecuadoriana e pregiudicati per reati contro il patrimonio.

Il ragazzo, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e cannabis per cui è stato sanzionato amministrativamente, era anche titolare di un rintraccio per un furto aggravato in concorso perpetrato lo scorso luglio alla Coop di via Merano.

Questa mattina il processo per direttissima.