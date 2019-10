Sorpreso a rubare all'Ipercoop, giovane in manette

Nel primo pomeriggio di giovedì 17 ottobre 2019 un giovane si è impossessato di articoli elettronici del valore commerciale di oltre 200 euro nel punto vendita Ipercoop all'interno del centro commerciale Aquilone.

Il ragazzo, poco dopo, fermato dalla pattuglia della stazione carabinieri di Bolzaneto, identificato in un colombiano di 26 anni, gravato da pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, trovato in possesso della refurtiva, poi restituita, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.