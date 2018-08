Rubano accessori per la telefonia all'Ipercoop, due denunce

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato alla due cittadini stranieri, un 19enne originario della Libia e un 36enne di origini marocchine, per aver cercato di rubare all'interno del centro commerciale l'Aquilone di Bolzaneto.

I due, entrambi in Italia senza fissa dimora, senza occupazione e con precedenti di polizia, avevano cercato di rubare diversi accessori di telefonia nascondendoli all’interno di uno zaino. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio mentre i due sono stati denunciati per "tentato furto in concorso”.