Bolzaneto, donna precipita dalla finestra: grave al San Martino

Una donna di circa 50 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino dopo essere caduta dalla finestra di un’abitazione in via Giro del Vento, a Bolzaneto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 della notte tra lunedì e martedì, e la donna è stata soccorsa dall’ambulanza e dell’automedica, chiamate dalla sorella con cui la 50enne vive, che è stata a sua volta soccorsa dopo essersi sentita male.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno appurato che si è trattato di un gesto volontario. La caduta della donna, precipitata dal settimo piano, è stata in parte attutita da un cavo dell'elettricità, ma le ferite riportate sono gravissime.