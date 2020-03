Bolzaneto: auto in sosta vietata, all'arrivo del carro attrezzi si scaglia contro i vigili

Ha lasciato l’auto in sosta vietata davanti a un passo carrabile, e all’arrivo del carro attrezzi chiamato per rimuoverla ha dato in escandescenze prendendola sia con l’operatore sia con gli agenti della Locale arrivata sul posto.

È successo mercoledì mattina in via Monte Pertica, a Bolzaneto, e nel giro di poco tempo, complice la delicata situazione che la città sta vivendo, sul posto sono intervenute diverse auto della Locale per dare supporto al collega che aveva chiesto aiuto per gestire il proprietario dell’auto, m sempre più agitato.

Alla fine gli animi si sono calmati: le pattuglie, accertata la situazione, si sino allontanate, e l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Locale. Nessuno è rimasto ferito.