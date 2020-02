Notte di controlli a Bolzaneto, tre persone ubriache alla guida

Nel corso della notte fra sabato e domenica scorsi, durante predisposti posti di controllo alla circolazione effettuati in via Faggioni, le pattuglie delle stazioni carabinieri di Bolzaneto e Rivarolo hanno denunciato per guida sotto l'influenza dell'alcol due persone.

A finire nei guai sono state una 50enne ecuadoriana e una 33enne genovese, sorprese alla guida dei rispettivi veicoli e sottoposte al test alcolemico, dal quale sono risultate avere un tasso di 1,47 e 1,25 grammi/litro.

Un 45enne genovese, controllato alla guida della sua autovettura e risultato avere un tasso di 0,53 grammi/litro, è stato sanzionato amministrativamente.