Spaccia cocaina per strada, arrestato

Ieri pomeriggio in via Pastorino a Bolzaneto, un uomo di 28 anni, che sarà segnalato alla prefettura quale assuntore di droghe, ha acquistato in cambio di 110 euro delle dosi di cocaina da uno straniero, poi fermato da un equipaggio dell'aliquota Radiomobile della compagnia carabinieri di Arenzano.

Lo spacciatore, identificato in un 27enne di origini marocchine, gravato di pregiudizi di polizia, perquisito è stato trovato in possesso di altri 4 grammi circa della stessa sostanza e di 145 euro.

Lo spacciatore è stato arrestato per cessione di sostanze stupefacenti.