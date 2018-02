Bolzaneto: nuovo sottopasso, addio al passaggio a livello

A partire da stasera, lunedì 12 febbraio 2018, alle ore 22.30 sarà chiuso il passaggio a livello in prossimità del ponte San Francesco a Genova Bolzaneto.

Lavori di ristrutturazione al via

La Rete Ferroviaria Italiana avvierà i lavori di realizzazione del nuovo sottopasso pedonale al di sotto dell’attuale passaggio a livello tra via Bruzzo e via Pastorino, che sarà aperto nel mese di marzo. Sarà anche ristrutturato ponte San Francesco

Sono quindi previste modifiche al traffico veicolare, che potrà utilizzare il Ponte Divisione Alpina Cuneense, e a quello pedonale per il quale è disponibile anche la passerella di via Barchetta. Variazioni di percorso anche per i mezzi pubblici. L’investimento complessivo di Rfi è di circa 6 milioni di euro.

Le modifiche per gli autobus

Si informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare del ponte San Francesco per lavori stradali, a partire dal martedì 13 febbraio, le linee 74, 74/, I08 e Drinbus Bolzaneto modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 74 e 74/

Direzione Murta: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Nostra Signora della Guardia (posizionato poco dopo incrocio con via Massucone Mazzini, direzione mare), transiteranno per la stessa e svolteranno in via Massuccone Mazzini, dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Bolzaneto: i bus, giunti al termine di via Massuccone Mazzini, svolteranno in via Nostra Signora della Guardia (fermata provvisoria dopo ponte san Francesco), ponte Divisione Alpina Cuneense, strada nuova senza nome (fermata provvisoria subito dopo ponte), ponte Ratto, via Nostra Signora della Guardia (due fermate provvisorie su linea 63) fino al capolinea provvisorio.

Linea I08

Direzione Trasta: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Nostra Signora della Guardia (posizionato poco dopo incrocio con via Massucone Mazzini, direzione mare), transiteranno per la stessa e in via Polonio, dove riprenderanno regolare percorso. Direzione via Custo: i bus , giunti al termine di via Polonio, proseguiranno per via Nostra Signora della Guardia (fermata provvisoria dopo ponte san Francesco), ponte Divisione Alpina Cuneese, strada nuova senza nome (fermata provvisoria subito dopo ponte), ponte Ratto, via Nostra Signora della Guardia fino al nuovo capolinea.

Drinbus Bolzaneto

Verranno soppresse le fermate CUSTO 1 e GUARDIA 1/2/3/5/7.

Viene istituita una nuova fermata sulla strada senza nome, subito dopo il ponte Divisione Alpina Cuneense.

Restano invariate tutte le altre fermate. Linee 74, 74/, I08 e Drinbus Bolzaneto.