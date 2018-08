Bolzaneto, continui rallentamenti nella zona del casello autostradale

Continui rallentamenti nella zona del casello autostradale di Bolzaneto: tra traffico e code a tutte le ore, la situazione è stata affrontata in consiglio comunale da Claudio Villa, che ha chiesto alla giunta se è possibile fare qualcosa. «Il Comune può trovare una soluzione tecnica, magari incontrando i responsabili di Autostrade? È un problema che sta a cuore a molti cittadini. Il traffico costante nella zona del casello autostradale si riverbera in maniera negativa sulla viabilità cittadina, creando code soprattutto nellazona di Morigallo».

«Sono problematiche evidenti - ha risposto il vicesindaco Stefano Balleari - purtroppo il problema sta nelle ridotte dimensioni del sedime autostradale in uscita dal casello. Questo crea restringimenti e code, ma su questa parte, essendo di competenza della società autostrade, non possiamo intervenire. Assicuro che mi adopererò con la direzione di Autostrade Spa per cercare di risolvere la problematica»