Rubano vestiti e bevande alcoliche, denunciate due donne

Una studentessa genovese è stata fermata da un equipaggio del Nucleo Radiomobile per un controllo, mentre stava tentando di asportare vari capi di abbigliamento sportivo dopo averne strappato le etichette all'interno del punto vendita Decathlon” in via Renata Bianchi.

Dopo la fase dell'identificazione la giovane è stata trovata in possesso della merce appena rubata e denunciata per tentato furto aggravato. La refurtiva del valore di 130 euro è stata recuperata e restituita.

Poco più tardi, ancora una volta, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, al termine degli accertamenti, ha denunciato per lo stesso reato una romena di 43 anni, con pregiudizi di polizia, poiché aveva tentato di rubare all'interno dell'Ipercoop presso il centro commerciale l'Aquilone bevande alcoliche per un totale di 50 euro, recuperate e restituite.