Bolzaneto, bimba nasce sul lettino dell'ambulanza

Si chiama "Sorriso" in arabo ed è nata sul lettino dell'ambulanza. Ha salutato il mondo con un grande pianto ieri sera alle 21.36, mentre i volontari della Croce Bianca di Bolzaneto portavano la mamma di gran corsa in ospedale per il parto. I soccoritori erano stati chiamati mercoledì 18 luglio, in un appartamento di via Bolzaneto dove la mamma si trovava sdraiata per terra con le contrazioni ravvicinate.

La caposquadra Elisa e i soccorritori Matteo e Marian hanno atteso l'arrivo dell'automedica e con l'autista dell'ambulanza Gianluca, sono partiti alla volta dell'ospedale Villa Scassi ma, arrivati di fronte al reparto di ginecologia, la bimba ha deciso che era ora di nascere. Mamma e figlia stanno bene e si trovano adesso nel reparto maternità dell'ospedale.