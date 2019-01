Auto prende fuoco a Bolzaneto, salvo il conducente. Altro rogo in via Assarotti

Attimi di paura per il conducente dell’auto che lunedì pomeriggio ha preso fuoco mentre viaggiava in via Nostra Signora della Guardia, a Bolzaneto.

L’incendio si è sviluppato all’altezza del colorificio: la persona al volante ha visto il fumo uscire dal cofano e ha accostato, riuscendo a scendere prima che le fiamme divampassero.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, intervenuti insieme con la polizia: al loro arrivo, le fiamme si erano estese anche a un’auto parcheggiata lungo la via, a sua volta danneggiata. I pompieri hanno quindi spento l’incendio e messo in sicurezza le due vetture.

Auto in fiamme anche in via Assarotti

Sempre lunedì, ma in serata, i vigili del fuoco sono intervenuti poi in via Assarotti per un altro incendio divampato da un’auto, che questa volta era parcheggiata. Le cause, anche in questo caso, sono accidentali.