Deve allontanarsi da Genova ma non lo fa, arrestato

Un cittadino algerino di 19 anni è stato arrestato dalla polizia in via Reta a Bolzaneto in esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Genova. Il 19enne, nonostante la giovane età, ha già svariati precedenti per reati di spaccio e contro il patrimonio e, per tale motivo, il giudice aveva già disposto il divieto di dimora a Genova, dove non ha una stabile dimora.

Nonostante la prescrizione, il giovane ha continuato a rimanere in città, dove puntualmente è stato controllato dai poliziotti del commissariato Cornigliano. Le ripetute violazioni hanno pertanto fatto scattare il provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Fermato nuovamente dalla volante del commissariato a Sampierdarena, è stato tratto in arresto e trasferito nel carcere di Marassi.