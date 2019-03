Bolzaneto, nuovi ambulatori di dermatologia e odontoiatria ad accesso diretto

La Asl 3 ha attivato due nuovi ambulatori ad accesso diretto per la Valpolcevra e in Valle Scrivia: si tratta di un ambulatorio di dermatologia e di uno di odontoiatria, entrambi disponibili nel poliambulatorio di via Bonghi.

I servizi sono attivi dalla prima settimana di marzo con diverse modalità a seconda della specialità: mercoledì mattina per la dermatologia, martedì e giovedì mattina per l’odontoiatria. In entrambi i casi è necessario presentarsi dalle 8.00 alle 9.45 (l’orario si allunga sino alle 10.45 per odontoiatria) presso l'ufficio informazioni all’ingresso per ritirare il numero progressivo e l’apposito modulo qualora sia dovuto il pagamento del ticket. Per la dermatologia è necessaria anche la richiesta del medico curante: una volta ottenuto il numero, è sufficiente presentarsi all’ambulatorio per la visita.

L’accoglienza è affidata all’Ufficio Informazioni all’ingresso della struttura, da personale dedicato che consegnerà il numero progressivo per l’accesso alla prestazione, rileverà i dati personali, consegnando - qualora sia dovuto il pagamento del ticket - l’apposito modulo. Il cittadino potrà quindi accedere alla visita ambulatoriale secondo l’ordine di arrivo. L’eventuale ticket, se dovuto, può essere pagato entro 30 giorni con le consuete modalità.