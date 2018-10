Sorpreso a bruciare rifiuti speciali, falegname nei guai

Martedì 16 ottobre 2018 i Carabinieri Forestali di Rapallo durante alcuni controlli del territorio hanno denunciato a Bogliasco il titolare di una falegnameria per il reato di combustione illecita di rifiuti.

I militari hanno sorpreso il falegname, nei pressi del centro abitato, mentre stava bruciando alcuni rifiuti speciali da lavorazione del legno, pratica vietata dalla normativa ambientale vigente. Gli scarti legnosi, infatti, contengono sostanze sintetiche come colle e vernici, che attraverso la combustione emettono nell’ambiente sostanze tossiche per la salute umana. Per lo smaltimento è necessario rivolgersi agli impianti autorizzati.