Samp, scritte minacciose contro Ferrero: "Infame, guardati le spalle"

Una scritta minacciosa è apparsa nella mattinata di mercoledì 18 settembre 2019 a Bogliasco, all'ingresso delle strutture dell'Academy Casa Samp. "Ferrero infame, guardati le spalle" è la scritta che si legge sul cancello d'ingresso della struttura dove vivono i calciatori del settore giovanile blucerchiato, nei pressi del centro sportivo "Gloriano Mugnaini", dove si allena la prima squadra.

Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, si conferma il clima tesissimo tra tifoseria e presidente della Sampdoria soprattutto a causa del tira e molla sulla trattativa per la cessione della società al gruppo guidato da Gianluca Vialli. Nei giorni scorsi i vecchi ultras capitanati da Bosotin avevano annunciato dei "picchetti" fuori dallo stadio per impedire al presidente di entrare al Luigi Ferraris in occasione del match tra Sampdoria e Torino.