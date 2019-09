Incendio sopra Bogliasco, i pompieri spengono le fiamme a mano

Intervento faticoso e complicato per i vigili del fuoco di Genova, che domenica pomeriggio si sono visti costretti a spegnere a mano un incendio divampato in località Poggio, a Bogliasco.

La zona in cui l'incendio è scoppiato, infatti, non è raggiungibile con gli automezzi, e gli uomini della squadra di Genova Est si sono quindi visti costretti a spegnerlo manualmente: impugnati battifuoco e pale hanno attaccato il fronte e nel giro di poco tempo sono riusciti a circoscrivere in fretta il fuoco.

Alla fine, il bilancio dei danni è di circa 900 metri quadrati di bosco andati in fumo.