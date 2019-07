Bogliasco, incendio in appartamento: malore per un vigile del fuoco

Malore in mattinata per un vigile del fuoco intervenuto per spegnere un incendio scoppiato in un appartamento a Bogliasco.

Le fiamme sono divampate nella camera da letto di un’abitazione al terzo piano di una palazzina di via Fratelli Ferrari: la proprietaria è riuscita a uscire da sola e a mettersi in salvo, ma al termine delle operazioni di spegnimento uno dei pompieri in servizio nel distaccamento di Genova Est si è sentito male, un colpo di calore dovuto alle alte temperature raggiunte nell’appartamento.

L’uomo è stato subito soccorso dai colleghi e accompagnato in ospedale, dove è stato ricoverato in osservazione. Portata in ospedale per accertamenti anche la proprietaria dell’appartamento, mentre il resto della squadra ha proseguito con le operazioni di spegnimento. Da chiarire le cause del rogo.