Cinquantenne fermato a Bogliasco con hashish e marijuana

A Bogliasco, i carabinieri di Pieve Ligure, al termine di un'accurata attività investigativa, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 53enne genovese, con pregiudizi di polizia.

L'uomo, fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 55 grammi circa di hashish e 25 grammi circa di marijuana, della somma di 2.600 euro in contanti e di materiale utile per il taglio e il confezionamento, il tutto sequestrato.