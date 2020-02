Furto alla Pro Loco di Bogliasco, è il terzo in poco tempo

La scorsa notte gli uffici della Pro Loco di Bogliasco sono stati - ancora una volta - visitati dai ladri. Tutto è stato messo a soqquadro e i locali hanno subìto molti danni.

«Confidiamo nel lavoro dell'Arma dei carabinieri e della nostra polizia locale - ha detto il sindaco Gianluigi Brisca -. Chiediamo a tutta la cittadinanza di far sentire la propria solidarietà alle volontarie della Pro Loco, che, in questi anni con la loro passione e spirito di servizio, hanno restituito a Bogliasco un Cinema e un Teatro, hanno curato e realizzato manifestazioni culturali di grande rilievo e, con il loro impegno quotidiano, accolgono con un sorriso chi visita il nostro splendido paese”.

Oggi, anche in segno di vicinanza, si può andare al cinema a vedere 'Storia di un matrimonio' (film con Scarlett Johansson e Adam Driver) per sostenere questa associazione importantissima per la comunità, magari diventandone soci.