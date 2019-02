Ruba al supermercato e investe dipendente con lo scooter per scappare

Nel pomeriggio di mercoledì 13 febbraio 2019 a Bogliasco, all'interno del supermercato Basko, un uomo è stato sorpreso da un responsabile mentre asportava generi alimentari, allo scopo di procurarsi la fuga, il ladro ha investito con il suo scooter il commerciante, riuscendo a scappare.

Il malcapitato, subito soccorso e trasportato all'ospedale San Martino, ha riportato lievi contusioni alla schiena. Nel mentre, il fuggitivo è statp rintracciato e fermato dalla pattuglia della stazione di Sori, insieme alla Polizia locale. Identificato in un albanese di 36 anni, abitante in quella cittadina, è stato arrestato per rapina impropria e in mattinata è stato processato con rito direttissimo.

La refurtiva, del valore di 70 euro, è stata recuperata e restituita.