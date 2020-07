Notte brava a Bogliasco, un giovane tenta di rubare un'auto

Serata movimentata a Bogliasco dove alcuni giovani hanno dato vita a una festa sulla spiaggia con falò. Intervenuti su richiesta dei residenti per riportare la calma, i carabinieri hanno sorpreso due giovani, intenti a tentare di rubare un'auto.

Un 19enne albanese è stato arrestato per tentato furto aggravato dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Santa Margherita Ligure e della stazione di Recco. Il giovane è stato fermato nei pressi di uno stabilimento balneare mentre insieme a un minorenne classe 2002, denunciato per lo stesso reato, era intento ad asportare una vettura Fiat Panda dopo averne manomesso il motorino di avviamento.

All'interno dello stesso stabilimento, i carabinieri hanno trovato un frigo per le bevande forzato e un tavolino spaccato. Sono in corso accertamenti per verificare se vi sia un collegamento tra i due episodi e i soggetti coinvolti.