Botti di Capodanno, anche Bogliasco dice no

Dopo Sestri Levante, anche Bogliasco si unisce all’elenco dei Comuni che hanno deciso di dire no a petardi, mortaretti e fuochi d’artificio per festeggiare il Capodanno, consentendoli soltanto nel momento “clou” dei festeggiamenti.

In un’ordinanza emessa il 27 dicembre, il sindaco Gianluigi Prisca ha annunciato il divieto di «utilizzo di materiali esplodenti, fuochi e oggetti similari che possano turbare la quiete pubblica o compromettere l’incolumità dei cittadini e degli animali dalla mezzanotte alle 23 del 31 dicembre 2017 e dalle 2 alle 23.59 dell’1 gennaio».

Tradotto in parole povere, gli amanti dei “botti” potranno accenderli soltanto dalle 23 del 31 dicembre alle 2 dell’1 gennaio: questo per evitare disturbo e disagi a cittadini e animali, e per prevenire incidenti che ogni anno di verificano puntualmente quando si parla di festeggiamenti “pirotecnici”. La raccomandazione aggiuntiva per chi decide comunque di accedere petardi e mortaretti nell’orario consentito è di sfruttare zone isolate e a distanza da persone e animali e di acquistare prodotti a norma, che non rappresentino un rischio aggiuntivo. Chi dovesse sgarrare andrà incontro al rischio di una multa che va da 25 a 500 euro e di una possibile denuncia penale.

Bogliasco è soltanto l’ultimo dei Comuni che hanno deciso di regolamentare in maniera più approfondita - e dunque in aggiunta alla legge già in vigore - l’uso dei “botti” di Capodanno. Anche Sestri Levante ha emesso un’ordinanza che vieta di spararli, così come Lerici nello spezzino e Ventimiglia e Dolceacqua a ponente. A Genova e a Chiavari, invece, il divieto riguarda le aree in cui si terranno i festeggiamenti pubblici: De Ferrari e il Porto Antico nel primo caso, nel porto turistico nel secondo (dove è anche vietato portare contenitori di vetro)