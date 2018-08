Municipale, bodycam per riprendere gli interventi in diretta: la prova in via San Luca

Per ora sono 4, ma l’idea del Comune è di acquistarne una ventina coinvolgendo con un bando pubblico aziende specializzate nella videosorveglianza: sono state presentate venerdì mattina, con una prova pratica in via San Luca, le nuove bodycam che per due mesi resteranno in dotazione del corpo di polizia Municipale.

Come funzionano le bodycam

Si tratta telecamere da applicare con un supporto magnetico sulla divisa, in grado di registrare in tempo reale gli interventi del Nucleo Decoro e Vivibilità e degli agenti impegnati nei Trattamenti Sanitari Obbligatori, considerati a rischio sia per l’operatore sia per i cittadini. Il nuovo strumento consentirà agli operatori di attivarlo semplicemente con un tocco della mano in caso di necessità, e di immortalare quanto sta accadendo con un angola di ripresa di 143 gradi, identico a quello dell'occhio umano, con immagini ad alta risoluzione. Le telecamere registrano fino a 70 ore di audio e video, senza la possibilità che i file vengano modificati dagli operatori. Il filmato verrà quindi caricato sul cloud e trasmesso in streaming tramite wifi e bluetooth sugli smartphone abbinati alla telecamera, anche loro in dotazione degli agenti.

«Anche se non viene attivata, la bodycam resta in stand by, riprende ma non registra le immagini, che si sovrascrivono ogni 30 secondi - ha spiegato Francesco Castellani, responsabile del reparto Vivibilità e Decoro - Quando l'operatore attiva la telecamera, questi trenta secondi precedenti all'attivazione vengono recuperati, ma senza audio. Le immagini vengono archiviate in un server centrale e non possono subire modifiche».

Garassino: «Chi delinque sia espulso dall'Italia senza se e senza ma»

L’idea, come confermato dall’assessore alla Legalità, Stefano Garassino, è quella di sperimentare le nuove telecamere per 60 giorni e, in caso di esito positivo, di aprire il bando per acquistarne un intero lotto: «L’idea è nata per dare più sicurezza agli agenti della polizia Locale, che si occupano sempre più spesso di sicurezza pubblica - conferma Garassino - Può succedere che vengano sollevate obiezioni sul modo in cui un fermo viene portato a termine, e le telecamere sono uno strumento a tutela sia degli operatori sia del cittadino».

Le bodycam sono state mostrate all’opera nel corso di un controllo effettuato venerdì mattina in zona Banchi e San Luca, cui ha preso parte lo stesso assessore: Sicuramente non è una scelta casuale quella di presentarle qui e di affidarle agli agenti che operano in centro storico - ammette Garassino - Negli ultimi giorni si è parlato molto della presenza di richiedenti asilo che si occupano di attività illegali. Il centro storico è una delle tante zone dove c’è troppa gente che non dovrebbe esserci, a iniziare da persone che non avendo occupazione è dedita a microcriminalità».

Il riferimento è alle parole del pubblico ministero Francesco Cozzi, che al termine di una nuova operazione di polizia che ha portato all’arresto di 13 spacciatori attivi nei vicoli intorno a piazza del Santo Sepolcro ha sottolineato l’importanza di controllare che le comunità di accoglienza si occupino di coinvolgerli in attività positive aiutandoli a inserirsi nel tessuto sociale della città: Sicuramente bisogna diminuire i numeri - ha chiarito Garassino - Chi commette reato deve essere mandato fuori dall’Italia se è richiedente asilo, senza se e senza ma. Bisogna iniziare a fare delle politiche sociali di integrazione, ma anche a fare una certa selezione su chi arriva in Italia: non possiamo accogliere tutti, aiutiamo i rifugiati politici, ma deve essere chiaro che provengono da un paese in cui c’è la guerra».