Da Capolungo a Boccadasse, Aster al lavoro per sistemare le spiagge

Iniziata ufficialmente la stagione balneare (lo scorso primo maggio) è tempo di dare una “rinfrescata” alle spiagge genovesi, messe a dura prova da lunghi mesi di mareggiate, maltempo e incuria.

Nei giorni scorsi Aster ha dunque iniziato i lavori di riprofilatura degli arenili di Capolungo e Boccadasse, sistemando con la ruspa il materiale per ridare forma alle due spiagge e chiudendole al pubblico per il tempo necessario al completamento delle operazioni di riprofilatura.

Contrariamente al ripascimento, che comporta l’utilizzo di nuovo materiale per ampliare la spiaggia, la riprofilatura consiste, come spiegato dalla stessa Aster, in un «rimodellamento dell’arenile per ridare il profilo naturale senza apportare nuovo materiale». I lavori sono iniziati a Capolungo e proseguiti a Boccadasse, dove gli uomini dell'azienda saranno impegnati sino a fine settimana prima di proseguire lungo il litorale cittadino.