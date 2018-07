Boccadasse: revocato il divieto di balneazione

Torna del tutto balneabile il litorale genovese dopo che per alcuni giorni fa a Boccadasse e a Vernazzola era scattato il divieto di fare il bagno in mare.

Oggi sono arrivati i risultati dei campionamenti, effettuati da Arpal lunedì 16 luglio, e l'esito è stato positivo. Nei due punti i livelli di escherichia coli sono scesi sotto la soglia di allarme e le acque sono tornate sicure per fare il bagno.

Sul sito di Arpal è disponibile una nuova interfaccia cartografica in grado di offrire una più rapida, completa e accattivante visione della situazione balneazione in tutti i 373 tratti previsti quest'anno per i campionamenti. Tra i dati inclusi nella scheda di ogni punto anche quelli relativi all'ostreopsis ovata, la microalga di cui Arpal effettua un monitoraggio sistematico.