Rubano smartphone alla cameriera, lei li insegue e li fa arrestare

Si è lanciata all’inseguimento dei due ladri senza pensarci due volte, decisa a riprendersi lo smartphone rubato: protagonista della vicenda una giovane donna impiegata come cameriera in un ristorante di via Cavallotti, a Boccadasse, che alla fine è riuscita a far arrestare la coppia che l’aveva appena derubata.

Tutto è successo venerdì pomeriggio, quando un giovane di 22 anni e la complice di 21 sono entrati nel ristorante e, con una scusa, si sono impossessati del telefono della cameriera. La donna se n’è accorta, li ha seguiti fuori dal locale e si è messa a seguirli, finendo addirittura per lottare con i due giovani nel tentativo di fermarli.

Sul posto sono quindi arrivati anche i carabinieri del nucleo Radiomobile, che hanno bloccato i due e li hanno perquisiti trovando il telefono e restituendolo alla legittima proprietaria. Entrambi sono stati denunciati per rapina impropria.