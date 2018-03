Boccadasse diventa un set per le riprese del film "White flowers"

Sono iniziate nel borgo di Boccadasse le riprese del film "White Flowers" di Marco De Angelis e Antonio Di Trapani. Il lungometraggio è prodotto da Emanuele Nespece per Solaria Film.

Il film racconta la storia di un'illustratrice giapponese che parte per l'Italia dopo un grave lutto e a Genova incontra un uomo misterioso che ha perduto la memoria. Le riprese in città si sposteranno poi a Palazzo Ducale, all'Orto Botanico, al Cimitero di Staglieno, all'Acquario, in Via Garibaldi e al Museo di Storia Naturale.

Protagonisti del film Ivan Franek, volto noto per La Grande Bellezza, Yuki Iwasaki e Hal Yamanouchi (Wolverine - La Vendetta). La produzione è seguita dalla Genova-Liguria Film Commission e si appoggia, dal punto di vista tecnico, alla Lucerna Films di Genova per le riprese in Liguria che dureranno in totale 8 giorni.