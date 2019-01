Boccadasse, dopo 58 anni chiude La Tartana: «Un pezzo di storia che se ne va»

Era il 1961 quando Amedeo Costa apriva a Boccadasse La Tartana, un bar birreria che si affacciava sulla creuza che porta al pittoresco borgo di Boccadasse. A distanza di 58 anni, i figli Beppe e Giulio, che hanno ereditato l’attività e l’hanno portata avanti per decenni, hanno deciso che è arrivato il momento di abbassare la saracinesca.

La notizia è arrivata proprio dai due fratelli, che alla vigilia dell’Epifania hanno annunciato che «il nostro lungo viaggio si conclude qua. Dietro questo bancone ci siamo fatti grasse risate, abbiamo asciugato qualche lacrima, abbiamo discusso di politica, di viaggi, a volte anche del senso della vita, abbiamo visto bambini diventare adulti».

«Fare questo lavoro ci ha inevitabilmente cambiato perché siete stati voi, amici e clienti di una vita, ad aver contribuito portando un pezzetto di voi - è stato il saluto dei titolari dello storico locale - Quello che ci accompagnerà nel nostro futuro sono le vostre storie che continueremo a custodire con tutto il nostro affetto».

Il commiato è arrivato via Facebook, e sono stati tantissimi i commenti da parte di clienti storici che ricordano le serate trascorse a bere le birre e i rum selezionati con cura da Beppe e Giulio e a chiacchierare con gli amici: «Sotto sotto credevo che la Tartana fosse eterna e che voi sareste sempre stati lì ad aspettarci - scrive Fausto - Boccadasse non sarà più la stessa senza di voi», e ancora, Carlo: «non ci vediamo da parecchio e mi rattrista non esserci salutati con un ultimo "cin”, ma il ricordo delle serate alla Tartana resterà sempre una bella "coperta" x scaldarsi l'anima».