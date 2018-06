Bloccati per 7 ore, la rabbia dei passeggeri dell'aereo per Londra

Bloccati prima a bordo dell'aereo, poi sulla pista, per un totale di 7 ore, a causa di un "inconveniente tecnico": è l'incubo che hanno vissuto sabato i passeggeri dell'aereo della British Airways (volo BA2689) che avrebbe dovuto lasciare l'aeroporto di Genova alle 13,25 per dirigersi a Londra. La meta è stata raggiunta, sì, ma solo dopo le 22, e dopo una lunga giornata in cui molti utenti hanno lamentato la mancanza di informazioni precise.

«Siamo stati bloccati a Genova per più di sei ore - scrivono i passeggeri su Twitter - dopo che il nostro aereo della British Airways, ancora fermo, è stato tamponato da uno dei carrelli dei bagagli. Sembra che il capitano stia aspettando che le autorità firmino il via libera al decollo». Gli altri commenti sui social: «Ore in aereo, fermi sulla pista a Genova in attesa di partire, inaccettabile», «Mia moglie è ancora all'aeroporto di Genova e le informazioni sono molto poche. Nessuno della British Airways o dell'aeroporto fornisce informazioni o calcola una stima del ritardo. Servizio molto scarso».

La compagnia inglese, dal canto suo, ha risposto al tweet di un utente: «Ci dispiace apprendere che il volo è partito con un ritardo così lungo, e che la situazione non è stata gestita bene. Grazie per avercelo fatto sapere. Informeremo il nostro airport manager a Genova».

Come se non bastasse, sempre al Colombo, disagi anche per i passeggeri del volo delle 19,20 di Air France diretto a Parigi, che è stato cancellato.