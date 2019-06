Black out alla Foce e in Albaro, in centinaia senza corrente sino a notte fonda

Centinaia di persone senza corrente elettrica sino a notte fonda, con conseguenti disagi legati anche all’impossibilità di accendere impianti di condizionamento e ventilatori per far fronte al caldo.

È successo tra i quartieri della Foce e di Albaro tra mercoledì e giovedì, un black out causato con tutta probabilità da una sovraccarico delle linee che è iniziato alle 16 ed è stato risolto soltanto a notte fonda.

Circa 650 le utenze private e commerciali rimaste senza luce: il guasto avrebbe dovuto essere riparato in serata, ma la luce è tornata soltanto in nottata. Inevitabili i disagi, soprattutto per le attività commerciali e i ristoranti, rimasti senza frigorifero e congelatore e costretti a tenere chiuso perdendo una giornata di lavoro.