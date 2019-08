Spaccio di droga tra Oregina e il Biscione, arrestato un 35enne

Finisce in manette quello che, per gli investigatori della questura di Genova, era uno dei pusher di riferimento del Biscione, sulle alture di Marassi.

Gli agenti della Squadra Mobile di Genova lo hanno arrestato dopo un’indagine che ha portato al sequestro di 4mila euro in contanti e mezzo chilogrammo di cocaina, custoditi rispettivamente nel suo appartamento di Oregina e in una cantina di un palazzo di via Loria.

I poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile teneva d’occhio R.B, 35enne di origini albanesi, ormai da temp. E nei giorni scorsi, vedendolo uscire dal palazzo in cui ritenevano avesse una delle sue “basi”, hanno deciso di entrare in azine e controllarlo: addosso aveva 7 involucri contenenti cocaina e 460 euro in contanti, mentre in una delle cantine del palazzo hanno trovato altre 3 dosi e materiale per confezionarle, per un totale di mezzo kg di droga sequestrato.

La perquisizione domiciliare ha portato alla luce 4mila euro, sequestrati in quanto ritenuti provento dello spaccio. Il 35enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.