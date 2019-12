Paura alle Gavette, dal viadotto Bisagno precipita una lama circolare

Gli abitanti delle Gavette non vivono più tranquilli. Da anni sono abituati a convivere con i distacchi che avvengono dal soprastante viadotto Bisagno, ma, dopo il crollo del ponte Morandi e la recente frana che ha fatto cedere il piloni su una porzione di viadotto sull'A6, i timori si sono fatti sempre più pressanti.

Nella serata di lunedì 2 dicembre i residenti della zona hanno raccolto l'ultimo di una lunga serie di reperti, venuti giù dal ponte. Si tratta di una grossa lama circolare per utensili edili. «Un disco di flessibile - scrive sui social Lara Delpino, portavoce Consiglio Municipale Media Val Bisagno M5S - è precipitato dal viadotto durante i lavori, rischiando di finire addosso a un residente che passava con il cane. Questa situazione deve finire, gli abitanti devono vivere sentendosi al sicuro non passando sere e notti da incubo come la scorsa».

Fa eco Chiara Ottonello, residente in zona. «Siamo stufi, stufi di rischiare la vita giornalmente. E di sentirci raccontare che è tutto a posto. Non è per niente a posto».

Il viadotto Bisagno è uno di quelli su cui Autostrade ha avviato di recente interventi di manutenzione. Nei giorni scorsi anche la trasmissione Le Iene si è occupata della situazione dei viadotti liguri. Da parte sua, la procura continua nel suo lavoro: tre le inchieste aperte dopo il crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto.

Ieri Autostrade ha divulgato la notizia che entro metà dicembre un'associazione temporanea d'imprese (Ati) subentrerà a Spea nel monitoraggio dei viadotti autostradali.