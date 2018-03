Porto Antico, la Biosfera riapre dopo il restyling (con qualche novità)

Riapre al pubblico in una veste restaurata la Biosfera, l’attrazione di Costa Edutainment dedicata all’ecosistema tropicale: la sfera di vetro progettata da Renzo Piano torna visitabile a partire da venerdì 9 marzo, con alcune novità che riguardano anche la visita.

Oltre ai lavori tecnici che hanno visto la sostituzione di parte delle vetrate e l’arrivo delle vele interne, previsto nelle prossime settimane, nel corso del restyling sono stati infatti posizionati nuovi pannelli, e prossimamente verrà installato un nuovo sistema audio di supporto alla visita.

All’interno della struttura sono presenti rari esemplari di alberi tropicali, tra cui felci arboree, le più alte al mondo coltivate in vaso, l’albero della gomma da masticare, la cannella, la pianta del caffè, banani e altri frutti esotici e una collezione di orchidee. Ad accogliere il pubblico anche alcune specie di pesci, uccelli e rettili e diversi esemplari di ibis scarlatto, con il caratteristico piumaggio di un intenso color rosso.

Non è la prima volta che la Biosfera chiude per lavori di manutenzione: già nel febbraio del 2017 era stato necessario fermare le visite per circa un mese.