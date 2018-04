Bimbo si perde, panico in via XX Settembre

Interminabili minuti di paura nel pomeriggio di mercoledì in via XX Settembre per un bambino di 10 anni che si è allontanato dalla madre facendo perdere le sue tracce per oltre mezz’ora.

L’allarme è scattato poco dopo le 17.30: la madre e la nonna del bambino si trovavano all’interno di un negozio quando il piccolo è uscito in strada. Quando le due donne si sono rese conto di averlo perso di vista hanno dato l’allarme e nel giro di pochi minuti all’incrocio con via Cesarea sono arrivate diverse volanti della polizia e della Municipale che hanno avviato le ricerche.

Numerose le persone che si sono sparpagliate per il quadrilatero alla ricerca del bimbo, che alla fine è stato trovato in via Malta, fortunatamente incolume, e riaffidato alla madre.