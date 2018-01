Bimbo morto di meningite, profilassi per oltre 160 persone

Sono già oltre 160 le persone che sono state sottoposte a profilassi in seguito alla morte di Emanuele, il bambino di 5 anni che giovedì mattina è stato stroncato da una meningite fulminante all’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

Una volta avuta la conferma di meningite da meningococco, la Asl 5 ha inizialmente somministrato la terapia antibiotica a 37 adulti e a 77 bambini, cui si sono poi aggiunte altre 48 persone. Si tratta in gran parte dei bambini e del personale dell’asilo di Marola che il piccolo frequentava, e che nell’ultima settimana sono entrati in contatto ravvicinato con lui.

Oltre a effettuare la profilassi, nel pomeriggio di giovedì gli specialisti della Asl5 hanno fornito tutte le informazioni richieste dalle famiglie degli alunni che frequentano il plesso scolastico.

Stando alle prime informazioni diffuse da Asl e Regione, il piccolo non era vaccinato per la meningite di tipo C, quella che l’ha ucciso: le sue condizioni sono precipitate nel giro di poche ore, con la corsa all’ospedale all’alba di giovedì per febbre altissima, i disperati tentativi di rianimarlo e infine il tragico epilogo. Il cuore di Emanuele ha ceduto meno di due ore dopo, e gli iniziali sospetti di sepsi batterica si sono concretizzati nella diagnosi di meningite dopo le analisi effettuate dai medici.

Sulla morte di Emanuele è già stata aperta un’inchiesta. A occuparsi di ricostruire quanto accaduto, cercando di capire se qualcosa potrebbe essere andato storto nella gestione del caso, sono Claudio Viscoli, direttore S.C. Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, Elio Castagnola, direttore S.C. Malattie infettive dell’Istituto Giannina Gaslini, Roberto Carloni, direttore S.C. Prevenzione (Alisa), Lorenzo Bistolfi, direttore S.C. Cure Primarie (Alisa), Francesco Bermano S.C. 118 Ospedale Policlinico San Martino. La Regione è intanto tornata a sottolineare che in Liguria i vaccini per la meningite di tipo B e C è gratuito.